Golpean brutalmente a hombre y pide auxilio en paletería de Los Sahuaros

Un hombre de aproximadamente 30 años de edad resultó con lesiones de consideración luego de ser golpeado por sujetos desconocidos, presuntamente con un objeto contundente, en calles de la colonia Sahuaros, al norte de la ciudad.

El afectado, quien presenta problemas de adicción, logró llegar nuevamente a una paletería ubicada en el cruce de Paseos del Real y Desierto de Mojave, donde pidió ayuda. Elementos de la Policía Municipal con capacitación en primeros auxilios le brindaron atención mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja, quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital Central para recibir atención médica.

Cabe señalar que, de acuerdo con lo informado en el lugar, el mismo hombre ha acudido en ocasiones anteriores al establecimiento para pedir auxilio tras ser golpeado, sin proporcionar información sobre quiénes serían los responsables de las agresiones. Policías municipales tomaron nota del hecho e iniciaron el reporte correspondiente.