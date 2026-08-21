Fortalece FDZS acercamiento con familias de personas desaparecidas

Personal especializado explicó metodologías técnicas y científicas empleadas durante los operativos de búsqueda y rastreo

Con el objetivo de fortalecer la comunicación, brindar información puntual y mantener un acompañamiento cercano con las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó a cabo una reunión informativa.

En el encuentro participaron el Fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos, Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y Desaparecidas y de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), así como el Coordinador del área de Criminalística de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Jesús Arturo Armendáriz García, quienes compartieron información relacionada con los procedimientos que se desarrollan durante las labores de búsqueda.

Durante la charla, se explicó el trabajo de gabinete y de campo que se realiza previamente y durante los operativos de búsqueda y rastreo, destacando la importancia de la planeación, el análisis de información y la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en estas acciones.

Abordaron aspectos relacionados con la metodología técnica y científica empleada para la localización y prospección de lugares de interés, así como los procedimientos utilizados para establecer las áreas de búsqueda de manera sistemática y especializada.

El tipo de indicios que pueden ser localizados durante un rastreo, los protocolos aplicables para su localización, fijación, levantamiento, embalaje, preservación, cadena de custodia, procesamiento y análisis pericial, con la finalidad de garantizar que cada elemento localizado sea tratado con el debido respeto, bajo procedimientos científicos y puedan aportar información relevante a las investigaciones.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur reconoce la importancia de caminar de la mano con las familias en la búsqueda de sus seres queridos, por lo que mantiene un acompañamiento institucional permanente, con sensibilidad, respeto y solidaridad, reiterando su compromiso de continuar trabajando hasta agotar todas las líneas y acciones de búsqueda que permitan contribuir a su localización.