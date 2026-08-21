Fiscalía registra vivienda y tienda de abarrotes en la colonia Rodolfo Fierro

Esta noche, elementos de la Fiscalía General del Estado, pertenecientes al grupo de Homicidios, realizaron una diligencia de cateo en una vivienda y una tienda de abarrotes denominada “Juanes”, ubicadas sobre las calles Sosa Vera y CDP, en la colonia Rodolfo Fierro, al norte de la ciudad.

Con una orden judicial, los agentes ingresaron al domicilio y al establecimiento, donde desalojaron a los compradores para comenzar con las investigaciones. Personal de Criminalística apoyó en el levantamiento y procesamiento de posibles indicios relacionados con hechos de alto impacto registrados recientemente.

Durante la diligencia, los investigadores también subieron a la azotea y revisaron las áreas de ambos inmuebles, que se encuentran contiguos y cuentan con dimensiones considerables. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente qué indicios fueron localizados ni si hubo personas detenidas.