Santiago De la Peña recorre la colonia Satélite para presumir logros de gobiernos del PAN

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, informó a través de un video difundido en redes sociales que realizó un recorrido por las calles de la colonia Satélite, acompañado de René Rascón Mondragón y un grupo de simpatizantes, con el objetivo de acercarse a los vecinos y compartir los resultados de los gobiernos emanados de Acción Nacional.

“Junto con René Rascón Mondragón y toda la banda nos lanzamos a la colonia Satélite a caminar sus calles para contarle a la raza sobre los logros de los gobiernos de Acción Nacional”, señaló De la Peña en el material publicado en sus redes sociales.

Durante el recorrido, el funcionario destacó la importancia de mantener el contacto directo con la ciudadanía y escuchar sus inquietudes. La actividad tuvo un marcado carácter político, al promover entre los habitantes los resultados y acciones impulsadas por gobiernos del PAN.