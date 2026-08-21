Conductor ebrio choca contra poste y su Kia Rio termina calcinado

Un aparatoso accidente se registró sobre la prolongación Teófilo Borunda, frente a la Universidad Politécnica, donde el conductor de un Kia Rio, presuntamente en estado de ebriedad y circulando a exceso de velocidad, perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste de alumbrado público, derribándolo.

Tras el fuerte impacto, el automóvil comenzó a incendiarse y en cuestión de minutos quedó completamente calcinado. Elementos de emergencia acudieron al lugar para controlar el fuego y atender al conductor, quien presentó lesiones menores.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales, tanto en el vehículo como en la infraestructura de alumbrado público. Autoridades correspondientes tomaron nota del hecho y realizaron las diligencias para determinar las responsabilidades.