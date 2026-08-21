Diputado Octavio Borunda y alcalde de San Francisco del Oro se reúnen con el secretario de Hacienda; realizan gestiones

El diputado local del Partido Verde, Octavio Borunda y el alcalde de San Francisco del Oro, Jorge Salcido, se reunieron este día con el secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Jesús Granillo, con quien realizaron diversas gestiones en beneficio de ese municipio ubicado al sur del estado.

“En San Francisco del Oro hay retos que requieren gestión, diálogo y, sobre todo, voluntad para encontrar soluciones. Agradezco al secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo, por recibirnos y abrir este espacio de trabajo para atender un tema importante para el municipio”, informó Borunda Quevedo.

El legislador local y dirigente estatal del Verde añadió que “cuando existe coordinación entre el Congreso, los municipios y el Gobierno del Estado, podemos avanzar en soluciones que realmente beneficien a la gente”.

“Seguiremos tocando puertas y trabajando por los municipios de Chihuahua”, resaltó Octavio Borunda.