Inaugura alcalde Marco Bonilla ampliación de caballerizas del Centro Municipal de Equinoterapia

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 20 de agosto de 2026.- El alcalde Marco Bonilla inauguró la ampliación de las caballerizas del Centro Municipal de Equinoterapia, operado por el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), una obra que permitirá incrementar la capacidad de atención y brindar más terapias de rehabilitación física a niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad.

Durante el acto, el alcalde Marco Bonilla realizó el corte de listón de las nuevas instalaciones, que forman parte de las acciones para fortalecer este servicio y atender a un mayor número de usuarios.

Con una inversión de 1.5 millones de pesos, se ampliaron las caballerizas y se realizaron adecuaciones en la pista ubicada en la parte baja del Centro Municipal de Equinoterapia.

Como parte de esta intervención, se pasó de cuatro a ocho caballerizas, lo que permitirá contar con mayor espacio para los ejemplares y generar las condiciones necesarias para incrementar paulatinamente el número de caballos y ampliar la cantidad de terapias que se ofrecen.

Actualmente, el Centro Municipal de Equinoterapia cuenta con siete caballos, tres de ellos donados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). A través de este espacio, durante las dos administraciones municipales se han brindado más de 5 mil terapias, beneficiando a familias que encuentran en la equinoterapia una herramienta para fortalecer distintos procesos de rehabilitación.

La ampliación representa también una respuesta a la demanda existente y contribuirá a reducir los tiempos de espera para las familias que buscan acceder a este servicio, que se brinda mediante un trabajo coordinado y multidisciplinario.

Para Arlene Carrillo Sandoval, mamá de Sara, una de las niñas beneficiarias, los resultados de la terapia han sido significativos desde que comenzaron a acudir al centro hace tres años.

“Nosotros acudimos aquí al centro de equinoterapia hace tres años y hemos notado grandes cambios en Sara, sobre todo en su tono muscular, en su equilibrio, en su coordinación y en la fortaleza que tiene en sus piernas”, expresó.

Compartió que la terapia ha acompañado a Sara desde que comenzó a caminar y que actualmente ha logrado correr y desarrollar mayor fuerza para impulsarse, además, destacó que las actividades con los caballos también contribuyen a su desarrollo educativo y emocional.

La madre de Sara reconoció además la atención que reciben las familias y el trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), al destacar la preparación del personal que participa en las terapias.

“Es un equipo multidisciplinario, tienen desde el terapeuta físico, nutrición, enfermería, el veterinario; tienen todo el equipo y eso a uno como papá le da seguridad y tranquilidad”, afirmó.

Explicó que conoció el servicio a través de otras mamás que también tienen hijos con discapacidad, quienes le recomendaron acercarse al Centro Municipal de Equinoterapia. Después de investigar y realizar el proceso de inscripción, Sara pudo comenzar con sus terapias.

Asimismo, destacó que la ampliación de las instalaciones representa una esperanza para más familias que actualmente se encuentran en lista de espera.