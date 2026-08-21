CCE Chihuahua rechaza regulación que limite la libertad de los medios de comunicación

Los 21 organismos que integran el CCE Chihuahua expresaron su rechazo a cualquier intento de regulación que pueda limitar la libertad de expresión, la libertad editorial o el derecho de la sociedad a mantenerse informada mediante una pluralidad de voces.

El organismo empresarial señaló que su postura no parte únicamente de una preocupación, sino de una oposición clara a cualquier mecanismo que pueda establecer controles, presiones o medidas capaces de inhibir contenidos críticos hacia cualquier nivel de gobierno.

El CCE Chihuahua sostuvo que debe garantizarse la libertad plena de expresión y manifestación, sin censura previa ni intervención en las líneas editoriales de los medios de comunicación.

Asimismo, consideró necesario combatir la información comprobablemente falsa y las expresiones sustentadas en mentiras que generen desinformación, pero bajo reglas objetivas, claras y verificables.

Finalmente, destacó que el cuestionamiento al poder, la investigación periodística y la diversidad de opiniones son fundamentales para la rendición de cuentas, por lo que ningún gobierno debe atentar contra medios de comunicación por mantener posturas críticas o distintas a la narrativa oficial.

El organismo concluyó expresando su respaldo a las y los periodistas y medios de comunicación de Chihuahua y del país.