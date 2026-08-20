Jáuregui llama al panismo de Chihuahua a prepararse para dar la batalla en 2027

César Jáuregui Moreno continuó sus encuentros con militantes de Acción Nacional y sostuvo dos reuniones con grupos de panistas de amplia trayectoria en Chihuahua capital, a quienes reconoció los años de trabajo y esfuerzo que han dedicado al partido.

El primero de los encuentros se realizó con integrantes del grupo 15 de Septiembre, cuyo nombre hace referencia a la fecha de fundación del Partido Acción Nacional, mientras que la segunda reunión tuvo lugar en la colonia San Felipe, con militantes que han acompañado al PAN durante varias décadas.

Jáuregui destacó que muchos de ellos comenzaron a trabajar por Acción Nacional desde una época en la que ganar elecciones era mucho más complicado y reconoció que buena parte de lo construido por el partido en Chihuahua se debe a quienes permanecieron firmes durante esos años.

“Hay algo que probablemente nadie les va a decir y yo sí se los quiero decir: gracias. Gracias por todo lo que han hecho, por los años que han dedicado al PAN, desde cuando no se ganaba hasta la fecha”, expresó.

Durante ambas reuniones, Jáuregui insistió en la importancia que tendrá la elección de 2027 y señaló que el panismo debe comenzar a prepararse para una contienda que, desde su perspectiva, irá mucho más allá de la disputa por los cargos públicos.

“No nos vamos a jugar solamente un cambio de gerente. Nos vamos a jugar la defensa de una forma de vivir y de decidir nuestro futuro frente a un régimen autoritario que se pretende consolidar desde Morena”, afirmó.

Ante los militantes, sostuvo que Chihuahua capital tendrá una responsabilidad fundamental en la elección de 2027, por lo que llamó al PAN a construir una victoria contundente que contribuya también al triunfo por la gubernatura.

“En la capital no solamente tenemos que ganar; tenemos que hacerlo de manera contundente. Chihuahua tiene que volver a sacar la casta y tenemos que salir a las calles, tocar puertas y hablar con la gente”, señaló.

Jáuregui convocó a los panistas de mayor trayectoria a participar nuevamente con la misma determinación con la que, dijo, construyeron las primeras victorias de Acción Nacional y defendieron durante décadas lo que llamó la “patria chica” de los chihuahuenses.

En ambos encuentros, César Jáuregui recibió muestras de respaldo de los asistentes, quienes reconocieron su trayectoria dentro del PAN y su trabajo en diferentes responsabilidades públicas. Durante una de las reuniones, los militantes cerraron el encuentro con expresiones de apoyo y el grito de “¡César Jáuregui, presidente!”.