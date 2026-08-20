Maru Campos destaca inversión de 330 mdd de Pegatron para ampliar operaciones en Ciudad Juárez

– El proyecto generará mil empleos de alto valor y fortalecerá la industria electrónica en el estado

La gobernadora Maru Campos celebró el anuncio de la ampliación de operaciones de la firma taiwanesa Pegatron Corporation, que invertirá 330 millones de dólares (mdd) para la instalación de una nueva planta especializada en Ciudad Juárez.

Con este proyecto, la compañía generará mil nuevos empleos de alto valor y fortalecerá a Chihuahua como punto estratégico para la ruta de los semiconductores, que mantiene su liderazgo nacional en la producción de dispositivos electrónicos.

Dijo que actualmente la entidad concentra cerca de la mitad de los circuitos producidos en el país, más de 185 mil chihuahuenses trabajan en esta industria y 21 mil jóvenes estudian carreras relacionadas con el sector.

Maru Campos destacó que este Gobierno brinda las condiciones de estabilidad y apoyo necesarios, para la atracción de nuevas inversiones que generan prosperidad para el estado.

Durante la presentación del proyecto, el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa, acompañó a Kun Ling Yang, director Ejecutivo de Pegatron México.

El funcionario explicó que se desarrollará durante el periodo 2026-2029 y contempla una nueva planta especializada en Ciudad Juárez, enfocada en la fabricación de componentes electrónicos para electromovilidad y tecnología para centros de datos.

“La decisión de Pegatron de seguir creciendo en Ciudad Juárez es muestra de la confianza que existe en Chihuahua y en lo que podemos construir juntos. Esta inversión significa más capacidad productiva, empleos de alto valor, y una apuesta de largo plazo por nuestro talento y por las industrias que están transformando nuestra economía”, afirmó Fernández Gamboa.

Con esta inversión, Pegatron refrenda su confianza en Chihuahua, fortalece la presencia de empresas taiwanesas en la entidad y consolida a Ciudad Juárez como un punto estratégico para la manufactura avanzada y las cadenas globales de suministro.