“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua”: Romero ante una posible alianza con el PRI

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, no descartó la posibilidad de contender en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para enfrentar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en 2027, cuando se disputarán 17 gubernaturas, entre muchos otros cargos a nivel local, y renovará la Cámara de Diputados federal.

Sobre el caso específico de la elección de gobernador de Chihuahua del próximo año, afirmó:

“Hoy podemos nosotros, (solo) con nuestras siglas, retener el gobierno, pero también entendemos, lo hemos platicado mucho los panistas de Chihuahua y yo, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para ganar Chihuahua…”

Y dio por hecho que su partido habrá de retener, en 2027, las gubernaturas de Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro.

“Entendemos la híper trascendencia de esta decisión, de lo que está en juego, y sabemos que tenemos tiempo, y desde esta dirigencia (hay) toda la voluntad de hablarlo y tomar la mejor decisión (sobre ir o no en coalición con el PRI)… El PAN va a trabajar con todo ahínco, con todo espíritu en las 17 entidades, no hacemos distingo… E insisto: se van a llevar la sorpresa de su vida…( ) me juego lo que me juego en decir que vamos a conservar Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua y vamos a darles la sorpresa de su vida en todas las demás” entidades federativas donde se renovará el gobierno estatal.

Para Acción Nacional no hay nada más importante que cuidar a México del tumor guinda. 💪🏼🇲🇽#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/nemaHrwePu — Acción Nacional (@AccionNacional) August 31, 2026

Todo será resultado, aseguró, de “una mezcla de nuestro trabajo y, para dejarlo clarito, también consecuencia de la guerra civil que aquéllos se traen”, deslizó en clara referencia a Morena, “y que ni siquiera se preocupan por disimular”.

La dirigencia nacional que encabeza tomará la decisión sobre las eventuales coaliciones con el PRI “con base en cada realidad local”, insistió.

Aclaró también que en Nuevo León y Sinaloa, donde Adrián de la Garza y Mario Zamora, quienes apuntan a ser, respectivamente, los candidatos del PRI a gobernadores y ambos se inscribieron también como aspirantes a candidatos del PAN en esos mismos estados, su partido sigue abierto al registro de aspirantes.

“En el PAN no hemos cerrado nuestro registro a ningún liderazgo que nosotros creamos que vale la pena. En el caso, por ejemplo, de Nuevo León, nosotros tenemos registrado muy alto al alcalde de Monterrey (De la Garza), quien, por cierto, llegó también con las siglas del PAN”, resumió.