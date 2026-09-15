Va operativo RIF contra “canasteo” en bares; DSPM vigilará de jueves a domingo

La Dirección de Seguridad Pública Municipal mantiene activo un operativo especial en bares de la ciudad para prevenir hechos delictivos y atender situaciones de riesgo, entre ellas las denuncias ciudadanas por presuntos “canasteos”.

El director de la DSPM, Julio Salas González, explicó que el dispositivo denominado RIF está enfocado exclusivamente en establecimientos de este giro y se implementa durante los días de mayor movimiento, de jueves a domingo.

Como parte de las acciones, elementos municipales trabajan de manera coordinada con inspectores de Gobernación, realizando visitas y recorridos en los bares para mantener presencia preventiva y detectar posibles irregularidades.

Salas González destacó que este esquema de vigilancia ha permitido tener mayor control sobre situaciones relacionadas con la venta de drogas, riñas y otros hechos violentos que pueden presentarse dentro o en las inmediaciones de los establecimientos.

El funcionario recordó que anteriormente se habían identificado problemáticas relacionadas con hechos violentos a la salida de estos lugares, por lo que la estrategia busca mantener vigilancia durante los horarios de mayor concentración de personas.

Respecto a los presuntos “canasteos”, señaló que las denuncias y publicaciones realizadas por ciudadanos en redes sociales también han servido como una herramienta para que la autoridad conozca los señalamientos y pueda orientar sus acciones de vigilancia.

La DSPM mantendrá el operativo RIF durante los fines de semana, con el acompañamiento de Gobernación, como parte de las acciones preventivas para reforzar la seguridad de quienes acuden a los bares de la capital.

Cabe hacer mención que, el “canasteo” es un término coloquial que se usa en México para referirse a cuando alguien coloca una sustancia en la bebida de otra persona sin que esta lo sepa, generalmente en un bar, antro o fiesta.

La intención puede ser desorientar, sedar o disminuir la capacidad de la persona para reaccionar, y en algunos casos se relaciona con robos, agresiones sexuales u otros delitos.