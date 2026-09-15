Parece que Chihuahua nada más forma parte del pacto federal para contribuir, pero no para la repartición del egreso: Memo Ramírez

Ante la presentación del Paquete Económico Federal y la visita que la presidenta del Claudia Sheinbaum tendrá este fin de semana a Ciudad Juárez, el diputado local del PRI, Guillermo Ramírez, destacó que pareciera que Chihuahua nada más forma parte del pacto federal cuando se trata de contribuciones, pero no para la repartición de los egresos.

“Lo que he estado revisando y lo que realmente estuvimos viendo en estos días que se acaba de presentar el anteproyecto, es que de esos aumentos en el campo, en salud, en ciencia y en todo lo que más o menos se incrementó, en todo lo que estuve revisando, no veo nada extraordinario para Chihuahua. O sea, a Chihuahua le van a seguir llegando sus participaciones, sus aportaciones y los convenios que ya tiene establecidos, pero obra pública individualizada, específica, etiquetada, con nombre, con punto y coma, no veo nada extraordinario para Chihuahua y eso es alarmante”, informó Ramírez Gutiérrez.

El diputado parralense señal que “es un presupuesto enorme de 10.6 billones, en donde tenemos un déficit, y es muy alto lo que se va a recaudar, eso también es importante resaltarlo, vamos a tener que estar pagando más impuestos y en ese sentido, Chihuahua necesita tener un trato justo porque podemos pertenecer al pacto federal, siempre hemos pertenecido al pacto federal y aportamos, pero cuando se distribuye ese pacto federal, pues no nos llega, entonces parece que Chihuahua sí forma parte del pacto federal nomás para contribuir, pero no para la repartición de egresos”.

Asimismo, Guillermo Ramírez resaltó que ante la visita de Claudia Sheinbaum a Juárez, espera “que los diputados, en un acto de responsabilidad republicana, federal, le hagan saber a la Presidenta lo que está pasando con Chihuahua, porque tenemos desde 2018 totalmente olvidados en este tema”.