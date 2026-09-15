Esperan hasta 70 mil asistentes al Grito de Independencia

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez señaló que para los festejos por la Independencia de México se espera una afluencia de entre 50 mil y 70 mil asistentes a la Plaza del Ángel.

Asimismo, dijo que la Corporación se encuentra totalmente lista para responder con acciones de seguridad en el primer centro de la ciudad.

Gilberto Loya mencionó que será hasta el fin del evento cuando la Coordinación Estatal de Protección Civil haga un corte oficial de cuántas personas asistieron.

Agregó que el histórico máximo de asistentes ha sido de 120 mil personas a los festejos por la Independencia de México.