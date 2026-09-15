Obtiene FDZN sentencia de 25 años de prisión dictada a homicida

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 25 años de prisión, dictada en un juicio oral en contra de Gerardo Z. Z., alias “El Mono”, por el homicidio de Santos Alberto R. R., en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público, demostró con pruebas fehacientes la participación del ahora sentenciado en los hechos delictivos registrados el 14 de agosto del 2024, en la calle 37 cruce con Margarito Herrera, de la colonia Primero de Septiembre, en donde la víctima fue privada de la vida con disparos de arma de fuego.

La detención del ahora sentenciado a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, fue el 25 de septiembre del 2024, en la intersección de las calles Barranco Azul y Palomas, de la colonia Toribio Ortega, en Ciudad Juárez.

El proceso penal seguido en contra de Gerardo Z. Z., concluyó con el fallo condenatorio dictado por el Tribunal Oral, y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la sentencia que purgará en el CERESO número tres.