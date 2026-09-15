Casi 60 mil pesos de multa y clausura para bares si empleados incurren en “canasteo”: Pedro Oliva

Los bares de la ciudad de Chihuahua podrían enfrentar la clausura del establecimiento y una multa de casi 60 mil pesos en caso de que se compruebe que alguno de sus empleados participó en un presunto caso de “canasteo”, advirtió el subdirector de Gobernación Municipal, Pedro Oliva.

El funcionario informó a Entre Líneas que la autoridad mantiene vigilancia especial mediante la Célula RIF, integrada por 10 inspectores de Gobernación y coordinada con elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, con recorridos focalizados en los principales bares y cantinas de la capital.

Explicó que a través de redes sociales se han exhibido algunos establecimientos por presuntos casos relacionados con la colocación de sustancias en bebidas, aunque Gobernación ha decidido omitir sus nombres. No obstante, aseguró que se han realizado inspecciones puntuales en los lugares señalados y hasta el momento ninguno ha sido clausurado.

Oliva fue enfático al señalar que, si durante una investigación se determina que el responsable es un trabajador del propio centro nocturno, el establecimiento puede ser clausurado y recibir una sanción equivalente a 500 UMAs, es decir, aproximadamente 58 mil 655 pesos.

En cambio, si el presunto responsable resulta ser un cliente o una clienta del establecimiento, Gobernación procede a dar aviso a la Fiscalía General del Estado, al considerar que podría tratarse de un delito contra la salud.

El subdirector de Gobernación destacó que la Célula RIF trabaja de manera coordinada con la DSPM y que, hasta ahora, no han detectado ningún caso de “canasteo” durante los operativos. Sin embargo, la estrategia continuará vigente de jueves a domingo para mantener presencia preventiva y atender cualquier reporte dentro de los centros nocturnos.

¿Qué es el “canasteo”?

El “canasteo” es un término utilizado para describir la práctica de colocar presuntamente alguna sustancia en la bebida de una persona sin su conocimiento o consentimiento. La finalidad puede ser provocar desorientación, somnolencia o disminución de las capacidades de la víctima, situación que puede estar relacionada con otros delitos.

Ante un posible caso, las autoridades recomiendan reportarlo de inmediato y evitar que la persona afectada quede sola, además de buscar atención médica y realizar la denuncia correspondiente para que se determine mediante las investigaciones y análisis pertinentes qué ocurrió.