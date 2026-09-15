Ojalá no pase lo de siempre en la 4T: favoritismo, amigos y carpetazo, dice Medina por irregularidades en Liconsa

Ante las presuntas irregularidades en Liconsa durante la gestión de Gregorio Chávez como delegado en el estado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Arturo Medina, exigió que la situación se aclare y que ojalá no pase lo que siempre ocurre en la 4T: favoritismo, amigos y carpetazo.

“Esperemos que se aclare y se aplique la Ley, que no pase lo que ha pasado en otras ocasiones: el favoritismo, que los amigos y carpetazo”, dijo Medina Aguirre.

El líder de la bancada priista recordó que “es una observación directamente de la Auditoría Superior de la Federación, no una acusación política de ninguna manera. Lo que se trata es que se aclare y que se compruebe exactamente dónde quedó ese dinero, porque eso no puede estar pasando, mientras a los productores no les pagan, mientras a los productores les cuentan mentiras todos los días”.

Arturo Medina recalcó también que “hemos estado presentes y vamos a estar siempre en apoyo a los productores y, sobre todo, que es algo que tiene que aclararse. No puede estar sucediendo una situación de ese tipo en México”.