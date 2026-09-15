Impulsan talento joven con reto de difusión cinematográfica para “Lecciones de Otoño”

_•Icatech se suma a la iniciativa que reunirá a 100 jóvenes para crear estrategias de promoción rumbo al estreno de la película_

El Gobierno del Estado, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech), participa en el Reto de Estrategia y Difusión Cinematográfica de “Lecciones de Otoño”, que reunirá a 100 jóvenes para desarrollar propuestas creativas de promoción rumbo al estreno de la película.

El objetivo es vincular el talento de las nuevas generaciones con la industria cinematográfica mediante propuestas que combinen creatividad, innovación, promoción e impacto social.

Los participantes se integrarán en 20 equipos de cinco personas, quienes deberán diseñar acciones para generar interés y expectativa alrededor de Lecciones de Otoño, así como incentivar la asistencia del público a las salas de cine.

Las propuestas también incorporarán un componente de impacto social en beneficio de personas adultas mayores.

Las actividades comenzarán el 18 de septiembre a las 9:00 horas, con una proyección de Lecciones de Otoño en el Cine del Rejón. Posteriormente, los equipos se trasladarán a la Canaco Chihuahua para iniciar sus mesas de trabajo y desarrollar sus propuestas.

Al concluir la primera etapa serán seleccionados tres equipos finalistas, que recibirán un capital semilla de 5 mil pesos cada uno para implementar sus visiones durante las semanas previas al estreno de la película.

En la presentación participaron Alejandro Lazzarotto, presidente de Canaco Servytur Chihuahua; María Fernanda Bencomo, directora del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua; Karla Estrada, presidenta de la Sección Especializada de Editoriales de Canaco y propietaria de Revista Social Magazine; e Iván Eduardo Lópezcampos, autor de la novela Lecciones de Otoño, obra en la que se inspira la producción cinematográfica.

El Reto de Estrategia y Difusión Cinematográfica se desarrollará los días 18 y 19 de septiembre, como un ejercicio que permitirá a jóvenes talentos llevar sus ideas a la práctica y generar nuevas formas de acercar las producciones cinematográficas al público.