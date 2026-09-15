Rescatan a 6 canes en situación de maltrato en el ejido Maclovio Herrera

– En el lugar encontraron otros cinco animales sin vida

En atención a una denuncia relacionada con actos de maltrato animal, la Fiscalía de Distrito Zona Sur en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cumplimentó una orden de cateo en un domicilio abandonado ubicado en el ejido Maclovio Herrera, perteneciente al municipio de Hidalgo del Parral.

Durante las diligencias encabezadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Varios, localizaron en el lugar cinco canes sin vida y rescataron a otros seis que estaban en condiciones de abandono con evidente deterioro en su salud..

Los seis perros de raza mestiza, fueron puestos bajo resguardo de la Asociación Civil “Escuadrón Canino Matamoros”, cuyos integrantes se encargarán de brindarles atención, cuidados y seguimiento, mientras continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

El delito de maltrato animal se encuentra contemplado en los artículos 364, 365 y 366 del Código Penal del Estado de Chihuahua, y contempla sanciones que pueden alcanzar multas de hasta 200 UMAS, así como penas de seis meses a dos años de prisión.

Con acciones como esta, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso con el bienestar y protección de los animales, mediante acciones encaminadas a prevenir, investigar y perseguir los delitos que atentan contra su integridad y vida, al tiempo que fortalece la atención de las denuncias ciudadanas relacionadas con este tipo de conductas.