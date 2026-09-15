Aprueba Comisión convocatorias para reconocer al Mérito Médico y sobre la Prevención de Adicciones 2026

La Comisión de Salud del Congreso del Estado de Chihuahua, presidida por la diputada Yesenia Reyes Calzadíaz, llevó a cabo una reunión en la que se presentó y aprobó la Convocatoria para la primera edición del Reconocimiento “Medalla Chihuahua al Mérito Médico”, la cual será lanzada el próximo 22 de septiembre a las 8:30 horas, mediante una rueda de prensa.

Asimismo, se presentó y aprobó la Convocatoria del “Premio de Prevención a las Adicciones”, edición 2026. Este reconocimiento fue creado con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía en la prevención de las adicciones.

Durante la reunión, también se aprobó la conformación de mesas técnicas para analizar los Asuntos 1591 y 1592, relacionados con la expedición de la Ley Orgánica del Instituto Chihuahuense de Salud y la Ley Orgánica de Servicios de Salud de Chihuahua, ambas promovidas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Yesenia Reyes Calzadíaz, Jael Argüelles Díaz, Xóchitl Contreras y Rosana Díaz Reyes; así como los diputados Francisco Sánchez Villegas y Carlos Olson San Vicente.