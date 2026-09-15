Formulan imputación detenido por homicidio cometido en junio de 2025

Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento a Héctor Hugo R. P., que se le atribuye el delito de homicidio calificado, cometido el 30 de junio de 2025 en agravio de un masculino en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado, acompañado de diversas personas, acudió a la calle Portal del Manzano del fraccionamiento Portal del Roble, y disparó con arma de fuego en contra de Diego Alan D. F., privándolo de la vida., hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, fijó para el próximo jueves 18 de septiembre a las 11:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).