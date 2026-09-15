Inicia Cobach ciclo escolar 2026-2027 y celebra 53 años de historia

El Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach) inauguró oficialmente el semestre 2026-B, durante una ceremonia en el Plantel 8 de la ciudad de Chihuahua, donde también conmemoró el 53 aniversario de su creación y los 50 años del egreso de su primera generación.

Como parte del festejo, se reconoció a integrantes de aquella primera generación, quienes hace cinco décadas formaron parte de los inicios de una institución que ha contribuido a la formación de jóvenes chihuahuenses.

Durante el acto se premió a los equipos ganadores de las Ligas Deportivas Cobach 2026-A, en las que participaron estudiantes de distintos subsistemas educativos en las disciplinas de ajedrez, basquetbol, fútbol 7, voleibol y tochito, en las ramas femenil y varonil.

Estas actividades promueven la práctica deportiva, el trabajo en equipo, la disciplina y la sana convivencia entre el alumnado.

La jornada también incluyó una presentación de baile moderno a cargo del grupo representativo del Plantel 8, además de un recorrido por sus instalaciones, entre ellas el Confabulario, la biblioteca, el taller de capacitación en robótica y el laboratorio de nutrición.

El evento estuvo encabezado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, y el director general del Cobach, Reyes Humberto de las Casas Muñoz, quienes estuvieron acompañados por autoridades educativas, directivos, docentes y estudiantes.

A 53 años de su fundación y cinco décadas del egreso de su primera generación, el Cobach inicia un nuevo ciclo escolar con una trayectoria que reúne a estudiantes, docentes y trabajadores que han formado parte de la institución.