Desviarán ruta troncal del Bowí por desfile del 16 de septiembre

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa a la población sobre los desvíos de la ruta troncal del Bowí este 16 de septiembre, para dar paso al desfile conmemorativo por el aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México.

El servicio llegará hasta la estación IMSS, en sentido norte a sur, en su recorrido habitual. Desde dicha estación continuará por Teófilo Borunda hasta Melchor Ocampo, para llegar a la estación Justicia y retomar su recorrido habitual.

Durante este periodo, permanecerán cerradas temporalmente las estaciones Fuentes Danzarinas y Juárez.

En el caso del sentido sur a norte, el trayecto no se verá alterado.

Se recomienda a las y los usuarios tomar sus precauciones, considerar estos ajustes en sus traslados y mantenerse atentos a los canales oficiales de Bowí, para consultar cualquier actualización relacionada con el servicio.