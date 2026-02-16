Urge conformación de fideicomiso del Estado para crear Arena de Usos Múltiples: UGRCH

Álvaro Bustillos Fuentes, presidente de la Unión Ganadera de Chihuahua (UGRCH) dio a conocer un llamado al Gobierno del Estado en acelerar los procesos para la creación del Fideicomiso que permitirá la inversión en conjunto para la Arena de Usos Múltiples.

“Tengo el compromiso de la gobernadora, de que como ustedes saben paso el Impuesto Sobre Nómina (ISN) en esta sobre tasa esta nuestro recurso ya para hacerla, dios quiera ya se planche lo del fideicomiso”, comentó.

En este sentido, el líder ganadero expresó que la mayor inversión para la creación de dicha arena será por parte de la iniciativa privada, esto debido a que no es viable que el manejo mayor quede en manos del gobierno, ya que entre cambios puede quedar el proyecto en el limbo.

“Ya me da mucho celo, que veo a Coahuila, que nosotros llevamos trabajando en este proyecto ya 3 años, y Coahuila ya subió un video del gobernador de ese estado donde ya dio el banderazo ¿Qué paso? ¿Dónde queda Chihuahua? No podemos ponernos de acuerdo, por eso le hago un llamado al gobierno a darle para adelante porque son proyectos que se quedan para la ciudadanía y la población de Chihuahua”, manifestó.

Asegura que el proceso de avanzar le toca al Gobierno del Estado, por lo cual hace un llamado de acelerar los procesos para dar paso al fideicomiso establecido en donde se aportará la inversión bipartita entre empresarios y gobierno.

Esta Arena tiene una inversión aproximada de 450 millones de pesos, estaría a un costado de la UGRCH además en él se podrían dar espectáculos musicales y actividades de rodeo de gran magnitud.