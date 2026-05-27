CANACINTRA Chihuahua entrega reconocimientos “Chihuahua Industrial” a quienes impulsan el desarrollo productivo del estado

En el marco de Switch Industrial, CANACINTRA Chihuahua entregó por primera vez los reconocimientos “Chihuahua Industrial”.

Chihuahua, Chih.— CANACINTRA Chihuahua realizó la entrega de los reconocimientos “Chihuahua Industrial”, una distinción creada para reconocer a empresas y liderazgos que, desde distintos ámbitos, contribuyen al fortalecimiento de la industria chihuahuense, la generación de empleo, la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Durante la ceremonia, Sergio Gramer, presidente de CANACINTRA Chihuahua, destacó que este reconocimiento busca visibilizar a quienes siguen apostando por el estado en un entorno cada vez más competitivo, exigente y desafiante.

“Detrás de una empresa que avanza hay esfuerzo, decisiones difíciles, inversión, innovación y capacidad para adaptarse; pero sobre todo, una enorme convicción para seguir apostando por Chihuahua”, señaló Gramer ante representantes del sector industrial, empresarial y autoridades presentes.

El dirigente industrial subrayó que el crecimiento de las empresas locales tiene un efecto directo en el desarrollo económico de la región, al fortalecer las cadenas de proveeduría, ampliar oportunidades productivas y consolidar a Chihuahua como uno de los polos industriales más importantes del país.

“Cuando una empresa local crece, no sólo crece un negocio: crece nuestra industria, crecen las cadenas de proveeduría y crece Chihuahua”, afirmó.

En esta primera edición, CANACINTRA Chihuahua entregó reconocimientos en cuatro categorías: Industria Verde, Mujeres Industriales, Industria con Responsabilidad Social e Industria del Año, con el objetivo de destacar modelos empresariales que representan una industria más fuerte, competitiva, innovadora, responsable y con visión de futuro.

En la categoría Industria Verde, el reconocimiento fue entregado al Lic. Luis Antonio Corral Pérez, de La norteñita, por representar un modelo empresarial orientado a la sostenibilidad, la eficiencia energética, la reducción de la huella ecológica y la adopción de prácticas vinculadas a la economía circular. Entre las acciones destacadas se mencionaron la instalación de paneles solares, el uso de tecnologías sustentables, sistemas tecnificados de riego y procesos de reciclaje de agua.

En la categoría Mujeres Industriales, CANACINTRA Chihuahua reconoció a Vinícola Amelia, empresa cien por ciento chihuahuense, a través de Aime Barrera Molina, por su liderazgo, visión empresarial, innovación e impacto en el desarrollo industrial del estado.

El reconocimiento en la categoría Industria con Responsabilidad Social fue otorgado a EcoGas, empresa destacada por promover el desarrollo social, generar impacto positivo en la comunidad y fortalecer el bienestar laboral. El reconocimiento fue recibido por Marco Alberto Torres, director general de la empresa.

Finalmente, en la categoría Industria del Año, CANACINTRA Chihuahua reconoció a Innovak, por su crecimiento, liderazgo, innovación y contribución al desarrollo industrial de la región. La distinción fue recibida por Luis Román Medina y Luis Alberto Araujo, en representación de la empresa.

Sergio Gramer agradeció a las empresas nominadas y reconocidas por mantener su compromiso con Chihuahua, así como al equipo de CANACINTRA y al personal de staff por el esfuerzo realizado para concretar una jornada de vinculación, reuniones y generación de oportunidades para el sector industrial.

“Estos reconocimientos representan el tipo de industria e industriales que seguiremos impulsando desde CANACINTRA Chihuahua: una industria más fuerte, más competitiva, más innovadora, más responsable y con visión de futuro”, concluyó.