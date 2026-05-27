Rocha Moya no tiene ficha roja de Interpol: SSPC

La dependencia a cargo de Omar García Harfuch afirmó que tras realizar las consultas correspondientes a nivel nacional e internacional corroboró que no existe la notificación en contra del gobernador con licencia de Sinaloa.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con la llamada “Ficha Roja” de Interpol que ordena su captura en 165 países, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia a cargo de Omar García Harfuch afirmó que tras realizar las consultas correspondientes a nivel nacional e internacional corroboró “que el gobernador con licencia de #Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”.

La aclaración se da tras la comparecencia de Rocha Moya ante la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de Sinaloa, con el fin de cumplir su primer citatorio en calidad de testigo tras la solicitud de extradición presentada por el gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador con licencia, país que le imputa cargos criminales por tráfico de drogas y lavado de dinero, entre otros delitos.

“Luego de realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra”, puntualizó la SSPC.

Aristegui Noticias realizó su propia búsqueda en las bases de datos públicas de Interpol que este miércoles 27 de mayo cuentan con 6430 notificaciones de Interpol, sin encontrar la ficha correspondiente al gobernador de Sinaloa.