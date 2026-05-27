Supervisa alcalde Marco Bonilla avances en puentes gemelos de la Vialidad Los Nogales e Industrias

La obra registra un avance del 70 por ciento y beneficiará la movilidad de miles de familias en la zona norte de Chihuahua Capital

El alcalde Marco Bonilla supervisó los avances de la construcción de los puentes gemelos ubicados en la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, una obra estratégica que transformará la movilidad en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de Chihuahua Capital.

Durante el recorrido, donde estuvo presente el director de Obras Públicas, el Edil destacó la importancia de realizar este tipo de visitas para constatar personalmente el correcto avance de las obras y garantizar que las y los chihuahuenses cuenten con la movilidad y seguridad vial que merecen y necesitan.

Actualmente, el paso superior registra un avance del 70 por ciento y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, para atender los problemas de congestionamiento que por años afectaron a miles de conductores que diariamente transitan por esta zona de la ciudad.

Como parte de los trabajos que se realizan actualmente, se lleva a cabo el armado de acero, cimbrado y colado de la losa superior del puente, además de labores de armado y detallado en las rampas de acceso y descenso.

De manera simultánea, continúan las acciones de ampliación de carriles sobre avenida De las Industrias, así como la instalación de infraestructura hidráulica para el correcto desalojo de aguas pluviales.

Asimismo, se realizan trabajos de armado y colado de concreto para la construcción de las cimentaciones donde próximamente serán instalados postes troncocónicos, estructuras que permitirán elevar de manera segura las líneas de alta tensión, garantizando el adecuado desarrollo de la obra y contribuyendo al ordenamiento y modernización de la infraestructura aérea urbana.