Lo ejecutan frente a su familia en fraccionamiento de Cuauhtémoc

Un hombre fue ejecutado a balazos la noche de este miércoles en el cruce de las calles Mirador y Divisadero, en el fraccionamiento Mirador de la ciudad de Cuauhtémoc, hecho que generó una fuerte movilización policiaca en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados interceptaron a la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones, privándolo de la vida en el lugar, presuntamente frente a integrantes de su familia.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio y procedieron a acordonar el área para preservar la escena del crimen, mientras paramédicos brindaban atención a una mujer que resultó herida durante el ataque.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente acudieron para iniciar las investigaciones correspondientes, así como el levantamiento de evidencia balística y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni se ha informado sobre personas detenidas en relación con este hecho.

Con este homicidio, suman ya seis personas ejecutadas durante el mes de mayo en la región, de acuerdo con el conteo preliminar de hechos violentos registrados por las autoridades.