Entrega SPyCI paquetes de maíz y frijol en comunidades de Morelos

La Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) entregó a familias de 11 comunidades del municipio de Morelos paquetes de maíz y frijol, equivalentes a 8.8 toneladas.

Estas acciones tienen como objetivo fortalecer el acceso a alimentos básicos y mantener la producción agropecuaria en la región.

Como parte de la jornada de trabajo, también se distribuyeron herramientas y aperos de labranza.

La actividad se realizó en las localidades de Casas Coloradas, El Tempisque, La Reforma, Matachique, Morelitos, Piedra Bola, Puerto Amarillo, San Miguel, Santa Cruz, Santana y Tescalama.

El titular de la dependencia, Enrique Rascón, destacó que estas jornadas forman parte del trabajo permanente que se mantiene en la Sierra Tarahumara para acercar apoyos alimentarios a las familias que más lo necesitan.

Informó que continuarán con las jornadas de atención en distintos municipios serranos, para dar seguimiento a las necesidades alimentarias de las población y fortalecer la presencia territorial de la dependencia.