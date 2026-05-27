“Morena desata persecución política contra Maru Campos y ataca a Chihuahua”: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, denunció que el nuevo citatorio contra la gobernadora Maru Campos confirma el uso faccioso de las instituciones por parte del gobierno de Morena para perseguir políticamente a quienes no se alinean al régimen.

“Lo dijimos y hoy se confirma: esto es persecución política”, señaló el legislador chihuahuense, al referirse al nuevo procedimiento impulsado tras una denuncia presentada por Javier Corral.

Mario Vázquez recordó que Corral “escapó de la acción de la justicia en el Gin Gin bajo protección política del régimen”, por lo que aseguró que ya no se trata de hechos aislados ni coincidencias, sino de una estrategia autoritaria para utilizar las instituciones con fines políticos.

“¿Y contra quién van? Contra una gobernadora que dio la cara, que enfrentó al crimen organizado y que ayudó a desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes del país, evitando que millones de dosis de droga llegaran a nuestras calles”, expresó.

El senador panista sostuvo que el ataque no es únicamente contra la mandataria estatal, sino contra todo Chihuahua y su gente.

“Y que quede claro: no solo atacan a Maru… atacan a Chihuahua”, enfatizó. Mario Vázquez destacó el carácter de los chihuahuenses y llamó a cerrar filas en defensa del estado y de sus instituciones.

“Los chihuahuenses somos valientes, resistentes y rebeldes. Así hemos levantado esta tierra indómita. Por eso hoy toca estar unidos”, afirmó.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a mantenerse firme y respaldar a la gobernadora: “defender a Maru es defender a Chihuahua, su dignidad y su futuro. Este sábado, ahí nos vemos. Porque Chihuahua siempre sale adelante… y esta vez no será la excepción”, concluyó.