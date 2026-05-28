Ejecutan a un hombre en la colonia El Porvenir

Al exterior de un domicilio ubicado sobre la calle Mina de Dolores en la colonia El Porvenir, un solitario pistolero acabó con la vida de un hombre de 39 años.

La víctima recibió impactos de balas en piernas, abdomen y cabeza, también se localizaron varios casquillos calibre 9 mm.

En este evento doloso, los primeros fueron agentes de policía estatal y unidad médica de cruz roja, sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.

En el lugar se acordonó la escena y fiscalía se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.