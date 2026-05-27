Chihuahua se prepara para la nueva era del comercio exterior: INDEX reúne a especialistas nacionales ante los desafíos del T-MEC, IMMEX 4.0 y la fiscalización aduanera

Chihuahua, Chih.- Más de 100 representantes y colaboradores de empresas del sector manufacturero de exportación participaron en el Encuentro de Comercio Exterior 2026, organizado por INDEX Chihuahua, en un momento donde la industria enfrenta una de las etapas de mayor transformación regulatoria, fiscal y operativa en la relación comercial entre México y Norteamérica.

El foro reunió a especialistas nacionales en materia aduanera, legal y de comercio exterior para analizar los riesgos, oportunidades y nuevas exigencias que marcarán el rumbo de la industria IMMEX rumbo a 2026, particularmente ante la revisión del T-MEC, la evolución del modelo IMMEX 4.0 y el endurecimiento de los esquemas de fiscalización.

La agenda del encuentro estuvo dirigida a directivos, gerentes de comercio exterior, compliance, aduanas, finanzas y áreas legales de empresas exportadoras, consolidándose como un espacio de actualización estratégica para uno de los sectores económicos más importantes de Chihuahua y del país.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias especializadas sobre los temas que actualmente generan mayor atención dentro de la industria exportadora. El programa inició con la ponencia “IMMEX 4.0 y la revisión del T-MEC”, impartida por Javier Ortiz, director nacional del Comité de Comercio Exterior y Aduanas del Consejo Nacional INDEX.

Posteriormente, Daniel Sánchez Elizondo, socio de Baker & McKenzie Abogados, abordó los nuevos requisitos del expediente electrónico en operaciones de importación y exportación, tema que hoy representa uno de los principales desafíos de cumplimiento para las empresas IMMEX.

La agenda continuó con la conferencia “Perspectiva 360° del Comercio Exterior en México”, presentada por Evelyn Rodríguez, socio director de Exende Abogados, donde se analizaron los escenarios económicos y regulatorios que enfrenta el comercio internacional mexicano.

Uno de los momentos más relevantes del foro fue la exposición de Roberto Serralde, de Garrigues, enfocada en los nuevos esquemas de revisión y tendencias de fiscalización aduanera y de comercio exterior, bajo la pregunta central: “¿Qué esperar en 2026?”.

El evento concluyó con un panel de análisis sobre “Los retos de la nueva realidad del comercio exterior”, moderado por Manuel Carrasco y con la participación de todos los especialistas invitados.

INDEX Chihuahua destacó que este tipo de encuentros buscan fortalecer la capacidad de reacción y toma de decisiones de las empresas afiliadas frente a un entorno internacional cada vez más complejo, donde la competitividad ya no depende únicamente de la producción, sino también del cumplimiento regulatorio, la trazabilidad documental y la capacidad de adaptación a nuevas reglas comerciales.

Asimismo, el organismo subrayó que Chihuahua continúa posicionándose como uno de los estados líderes en manufactura de exportación y atracción de inversión, por lo que mantener actualizado al capital humano especializado resulta fundamental para sostener la competitividad regional.

Además de la actualización técnica, el foro permitió generar espacios de networking e intercambio de experiencias entre empresas, especialistas y organismos empresariales, fortaleciendo así la vinculación estratégica del ecosistema industrial exportador del estado.

Con este tipo de iniciativas, INDEX Chihuahua reafirma su apuesta por la preparación permanente de la industria frente a los desafíos del comercio global, en un escenario donde las decisiones aduaneras, fiscales y logísticas tendrán un peso determinante en la competitividad de México hacia los próximos años. El diplomado se desarrolla de manera presencial del 29 de abril al 13 de mayo, contempla cinco módulos diseñados para atender necesidades reales del sector industrial:

• Técnicas de conciliación laboral: taller práctico enfocado en la solución de conflictos (29 de abril)

• Manejo de demandas y conflictos laborales: herramientas legales y operativas (30 de abril)

• Cumplimiento legal en el marco del T-MEC: alineación a compromisos internacionales (6 de mayo)

• Relaciones individuales de trabajo y adaptación internacional: contexto global y normativo (7 de mayo)

• Terminación de la relación laboral: procedimientos y mejores prácticas (13 de mayo)