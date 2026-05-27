Fortalece IMSS Chihuahua la profesionalización del Personal de Enfermería con capacitación permanente

• El objetivo es fortalecer la atención a la derechohabiencia, mediante la estandarización de procesos y cuidados de enfermería, de forma oportuna, segura, especializada y de calidad.

• El Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”, fue sede del Curso-Taller denominado “Jornadas Institucionales de Actualización en el Manejo de Accesos Vasculares, Heridas y Estomas: Estándares de Prácticas Seguras”.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua capacitó esta semana a 100 enfermeras y enfermeros de unidades médicas y hospitalarias de la zona centro sur del estado, con lo cual fortalece la atención y los servicios a la derechohabiencia chihuahuense.

Lo anterior fue mediante el Curso-Taller denominado “Jornadas Institucionales de Actualización en el Manejo de Accesos Vasculares, Heridas y Estomas: Estándares de Prácticas Seguras”, que se llevó a cabo los días 19 y 20 de mayo en las instalaciones del Hospital General Regional (HGR) No. 1, “Morelos”.

El objetivo de esta capacitación fue fortalecer las competencias del profesional de enfermería, para brindar una atención segura, especializada y de calidad a las y los derechohabientes de la entidad.

Este curso-taller estuvo a cargo de la Jefatura de Prestaciones Médicas, mediante la Coordinación Delegacional de Enfermería, a través de la Jefatura de Enfermería del HGR No. 1 “Morelos”, y se contó con especialistas en el manejo de accesos vasculares y de heridas y estomas.

Con talleres teórico-prácticos se refuerzan competencias esenciales para brindar una atención segura, humanizada y basada en evidencia, que permita elevar la calidad de la atención y los servicios, con trato digno a la derechohabiencia chihuahuense.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua, reitera su compromiso de continuar trabajando para el fortalecimiento del cuidado seguro y la seguridad de los pacientes de sus unidades médicas y hospitalarias en la entidad.

—oo0oo—