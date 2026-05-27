Va al 27% de avance gaza de Teófilo Borunda y periférico de la Juventud: Municipio

El Gobierno Municipal, continúa con el desarrollo de la Gaza de Incorporación de avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud, la cual va al 27 por ciento de avance y que se consolidará como una importante solución vial para las y los habitantes del poniente de Chihuahua Capital.

Como parte del plan estratégico de construcción, la Dirección de Obras Públicas mantiene labores de excavación y cimentación para la conformación de los apoyos estructurales de esta emblemática obra. De manera paralela, avanzan los trabajos de infraestructura hidráulica con la instalación de 397 metros de nueva tubería sobre la lateral del periférico de la Juventud, así como la fabricación de las vigas de acero que conformarán el arco principal.

Asimismo, en el taller de soldadura se han suministrado mil 600 toneladas de placa de acero, de las cuales 510 toneladas ya fueron utilizadas en la fabricación de las vigas tipo cajón que integrarán la estructura del arco.

El Gobierno Municipal agradece a la ciudadanía el apoyo y paciencia para la realización de este importante proyecto que garantizará que los ciudadanos de Chihuahua Capital pasen menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.