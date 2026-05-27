Aprueba Cabildo dictámenes en materia de desarrollo urbano y patrimonio municipal

Durante sesión de Cabildo, las y los regidores aprobaron diversos dictámenes presentados por la Comisión de Desarrollo Urbano y las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Hacienda y Planeación, relacionados con cambios de uso de suelo y la enajenación de un predio municipal.

Dentro del orden del día se aprobó el dictamen relativo al Estudio de Planeación Urbana, para autorizar el cambio de uso de suelo de Habitacional H-35 a Comercio y Servicios I, así como el aumento del Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS) a 0.80.

Asimismo, fue aprobado el dictamen referente al Estudio de Planeación Urbana denominado “De La Torre”. La solicitud contempla el cambio de uso de suelo de Habitacional H60 a Habitacional H60+, así como el aumento del COS a 0.91 en un predio con superficie de 126 metros cuadrados. El proyecto había sido aprobado por unanimidad en la 19ª Sesión Extraordinaria de la Comisión de Desarrollo Urbano realizada el 7 de abril de 2026.

De igual manera, se avaló el Estudio de Planeación Urbana denominado “Oficinas República Dominicana, para autorizar el cambio de uso de suelo de Habitacional H25 a Comercio y Servicios I.

Finalmente, las y los integrantes del Ayuntamiento aprobaron el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Hacienda y Planeación, relativo a la enajenación a título oneroso de un inmueble municipal de la colonia Lealtad I y cuenta con una superficie de 94.80 metros cuadrados.