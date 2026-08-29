Unos segundos pueden salvar una vida: piden facilitar el paso a unidades de emergencia

Detrás de cada sirena encendida existe una emergencia que no puede esperar, por ello, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), hizo un llamado a los conductores para facilitar el paso a patrullas, ambulancias y unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos cuando se dirijan a atender un llamado de auxilio.

La autoridad recordó que una maniobra sencilla, como reducir la velocidad y abrir espacio, puede representar minutos valiosos para que los cuerpos de seguridad y rescate lleguen a tiempo con una persona que se encuentra en peligro.

Cuando una unidad de emergencia circule con sirena y torretas encendidas, los automovilistas deben mantener la calma, disminuir la velocidad y realizar las maniobras necesarias para permitirle avanzar, siempre procurando evitar movimientos bruscos que puedan ocasionar un accidente.

En caso de encontrarse detenidos ante un semáforo en rojo, se recomienda abrir espacio hacia los costados de la vialidad para que la unidad pueda avanzar por el centro. Si el semáforo cambia a verde mientras una patrulla, ambulancia o camión de Bomberos circula por una vialidad perpendicular, los conductores deben esperar y permitir que continúe su trayecto.

La DSPM también pidió a los automovilistas no intentar acelerar para ganarle el paso a una unidad de emergencia ni seguirla durante su recorrido. Estas acciones pueden poner en riesgo a peatones y otros conductores, además de dificultar las maniobras de los elementos que se desplazan para atender una situación de emergencia.

El llamado busca generar una mayor cultura vial y recordar que, cuando una sirena rompe el ruido cotidiano de las calles, no se trata simplemente de un vehículo que quiere avanzar: son policías, paramédicos o bomberos que llevan prisa porque alguien necesita ayuda.

Finalmente, el Gobierno Municipal recordó que la ciudadanía puede solicitar el apoyo de las corporaciones de seguridad y rescate a través de la línea de emergencia 9-1-1, disponible para atender situaciones que representen un riesgo para las personas.