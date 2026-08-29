Probable asaltante de usuario de DIDI fue detenido de inmediato por policías municipales

–Cámaras PECUU hicieron posible la ubicación del auto que conducía

Acusado de haber cometido un robo con violencia a un usuario, un chofer de la plataforma DIDI fue detenido por agentes de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal la tarde del viernes en la colonia Misael Núñez, en términos de la flagrancia.

La detención de Ángel Antonio E. R., de 32 años de edad, se realizó en las calles Nueva España y 20 al sur de la ciudad, cuando conducía un auto Nissan Versa de color guinda de la mencionada plataforma de servicio, el mismo donde habría huido luego de presuntamente atracar al cliente tras dejarlo en un centro comercial y su ubicación fue posible gracias al seguimiento de cámaras PECUU efectuado por personal del área de Análisis Táctico de la DSPM.

Al momento de interceptarlo se le encontró una cantidad en efectivo, probablemente parte del botín obtenido, por eso una vez efectuado el protocolo en relación a la lectura de los derechos que le asisten, fue presentado en la comandancia Sur de donde se puso a disposición de la Fiscalía General del Estado, con el fin determinar su situación jurídica y la probable relación en otros hechos similares.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.