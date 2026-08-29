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Vinculan a proceso a 46 imputados en audiencias concentradas del Tribunal Especializado en Narcomenudeo
- Participarán durante seis meses en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones.
La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, obtuvo la vinculación a proceso de 46 imputados, en las audiencias concentradas efectuadas por el Tribunal Especializado en Narcomenudeo (TEN) del Distrito Judicial Morelos.
Las audiencias se llevaron a cabo el pasado jueves 27 de agosto, de manera simultánea en cuatro salas, en donde a los imputados se les concedió la suspensión condicional del proceso.
Para ello, durante un periodo de seis meses, deberán participar en programas especiales para la prevención y tratamiento de adicciones, así como permanecer bajo vigilancia del Tribunal, y una vez concluido satisfactoriamente el programa, podrán ser sobreseídas las respectivas causas penales
En caso de incumplimiento de las condiciones impuestas, se retomará el proceso penal correspondiente.
Estas acciones forman parte de los mecanismos implementados para atender los delitos de narcomenudeo y, al mismo tiempo, brindar alternativas orientadas a la prevención y tratamiento de las adicciones.
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