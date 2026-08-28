Cuauhtémoc Estrada destaca acuerdo plural para integrar la Mesa Directiva del tercer año legislativo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Cuauhtémoc Estrada Sotelo, destacó el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas del Congreso del Estado para integrar la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el tercer año de ejercicio constitucional.

Estrada Sotelo señaló que la conformación de la Mesa Directiva es resultado del diálogo entre las diferentes representaciones parlamentarias y de la voluntad de construir coincidencias, aun frente a las diferencias políticas que existen dentro del Congreso.

“Las decisiones sobre la conducción del Congreso deben ser producto del diálogo y de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Esa es la responsabilidad que tenemos: encontrar coincidencias y garantizar que el Poder Legislativo funcione poniendo por delante el interés público”, sostuvo.

El acuerdo establece que la Mesa Directiva será encabezada por Joceline Vega Vargas, del PAN.

La integración queda de la siguiente manera:

* Presidencia: Joceline Vega Vargas — PAN

* Primera Vicepresidencia: Magdalena Rentería Pérez — morena

* Segunda Vicepresidencia: Francisco A. Sánchez Villegas — MC

* Primera Secretaría: Irlanda Dominique Márquez Nolasco — PT

* Segunda Secretaría: Pedro Torres Estrada — morena

* Primera Prosecretaría: Edna Xóchitl Contreras Herrera — PAN

* Segunda Prosecretaría: José Luis Villalobos García — PRI

* Tercera Prosecretaría: Jaime Torres Amaya — PAN

* Cuarta Prosecretaría: Jael Argüelles Díaz — morena

El coordinador parlamentario de morena subrayó que la integración refleja la composición diversa del Congreso y permite que cada fuerza política participe en la conducción de los trabajos legislativos desde la responsabilidad que le corresponde.

“En un Congreso plural, alcanzar acuerdos requiere escuchar y encontrar puntos de coincidencia. Lo importante es que las diferencias no impidan que el Legislativo cumpla con su función”, afirmó Estrada Sotelo.

El presidente de la JUCOPO agregó que el acuerdo permitirá dar continuidad a la agenda legislativa y fortalecer una conducción institucional sustentada en el diálogo, el respeto entre las distintas expresiones parlamentarias y la búsqueda de resultados para la ciudadanía.