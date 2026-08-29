Prevén fin de semana soleado y temperaturas de hasta 35°C en Chihuahua

La Coordinación Municipal de Protección Civil informó que para este fin de semana se esperan condiciones de cielo soleado y temperaturas elevadas en la ciudad de Chihuahua, por lo que hizo un llamado a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones por el calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado 29 de agosto se pronostica una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 20°C, con cielo soleado.

Para el domingo 30 de agosto se mantendrán condiciones similares, con una temperatura máxima de 35°C y mínima de 20°C, además de cielo soleado durante el día.

Ante estas condiciones, Protección Civil Municipal recomendó a la ciudadanía mantenerse bien hidratada y evitar la exposición prolongada a los rayos del sol, principalmente entre las 11:00 y las 17:00 horas, cuando se registran las temperaturas más elevadas.

Asimismo, se exhortó a utilizar ropa ligera y de colores claros, así como gorra o sombrero y protector solar. También se pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas, debido a que pueden ser más vulnerables ante las altas temperaturas.

Una de las principales recomendaciones es no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos, incluso durante periodos cortos, debido a que la temperatura al interior de las unidades puede aumentar rápidamente y representar un riesgo para la vida.

Finalmente, las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y, en caso de alguna emergencia, comunicarse de inmediato al número 9-1-1.

El Gobierno Municipal reiteró su llamado a adoptar medidas preventivas durante este fin de semana para disfrutar de las actividades al aire libre de manera segura y evitar incidentes relacionados con las altas temperaturas.