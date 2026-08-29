Concluye Municipio actividades del Mes del Abuelo con la coronación de “Reina de Reinas”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, cerró con gran éxito las actividades del Mes del Abuelo con el emotivo Concurso “Reina de Reinas”, evento que rindió homenaje a la elegancia, simpatía y experiencia de las abuelitas participantes.

El concurso, que fue el broche de oro de una serie de actividades recreativas, culturales y artísticas realizadas durante agosto, destacó por su ambiente de respeto y alegría, congregando a decenas de abuelitas que mostraron su carisma y sabiduría en un acto lleno de emotividad y reconocimiento.

Las ganadoras de esta edición fueron:

Primer lugar: Club; Generación de Oro. Graciela Barragán Valencia.

Segundo lugar: Club; Dulces Recuerdos. María Juárez Cazarez.

Tercer lugar: Club; Genaro Vázquez. Nelva García Sauceda.

Cuarto lugar: Estrellas en Movimiento; María Isabel Gutiérrez Gutiérrez.

Quinto lugar: Chicas del Valle. Aurelia Elizondo Frescas.

Estas actividades impulsadas por el Departamento de Club del Abuelo no solo promovieron la salud física y emocional de las personas mayores, sino que también resaltaron su valiosa contribución social, fortaleciendo la inclusión y el respeto intergeneracional.

La Dirección de Desarrollo Humano y Educación agradece a todos los participantes y colaboradores que hicieron posible este Mes del Abuelo, e invita a la comunidad a continuar celebrando y valorando a sus mayores.