Fortalece Marco Bonilla la seguridad de Chihuahua Capital con 521 policías y bomberos formados en el ISSCUU

Con la formación de 521 policías y bomberos durante cinco años, un parque vehicular de 479 unidades y el fortalecimiento de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital, el alcalde Marco Bonilla consolidó una estrategia integral para ampliar la presencia, atención y capacidad de respuesta de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La preparación del personal ha sido uno de sus ejes principales. A través del Instituto Superior de Seguridad Chihuahua se fortaleció la formación inicial y continua de la corporación en áreas como derechos humanos, proximidad social, actuación policial, inteligencia, rescate y atención de emergencias.

A este esfuerzo se sumó el fortalecimiento del parque vehicular. En marzo de 2026 fueron entregadas 46 patrullas Police Interceptor, que se incorporaron a las 154 unidades contempladas previamente en el esquema de arrendamiento, para alcanzar un total de 200 vehículos arrendados. Al sumar las 279 unidades propias, la corporación cuenta con un parque vehicular de 479 vehículos.

Las unidades incorporadas mediante el esquema de arrendamiento cuentan con equipo tecnológico y conexión a PECUU para apoyar la vigilancia y agilizar la respuesta operativa.

La estrategia también incluyó radiocomunicación digital, cámaras lectoras de placas, videovigilancia, drones, análisis criminal y nuevos distritos policiales para acercar la presencia de la corporación a las colonias y atender cada sector de acuerdo con sus necesidades.

Toda esta inversión es lo más valioso de la corporación, su gente, sumado a la tecnología y equipamiento que permitió que hoy se presenten mejores índices de seguridad de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, durante el primer semestre de 2026 los eventos delictivos relevantes disminuyeron 32.49 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, el nivel más bajo de los últimos 10 años; mientras que el robo a casa habitación registró una reducción del 75.94 por ciento, al pasar de 212 a 51 casos.

Con más personal preparado, unidades equipadas, tecnología e información para focalizar la vigilancia, Marco Bonilla fortalece una Policía Municipal que mantiene presencia en las calles, atiende y da resultados a las familias chihuahuenses.