De Mata Ortiz a Venecia: Diego Valles, seleccionado para Homo Faber 2026

El ceramista Diego Valles, originario de Mata Ortiz, Chihuahua, fue seleccionado para participar en Homo Faber 2026, encuentro internacional dedicado a celebrar la excelencia artesanal contemporánea, que se llevará a cabo del 1 al 30 de septiembre en Venecia, Italia, en el marco de la Bienal de Arte de Venecia.

Su participación representa la llegada a este escenario internacional de una expresión profundamente vinculada con Mata Ortiz, comunidad que ha construido alrededor del barro un lenguaje reconocido por su extraordinario dominio técnico y por la capacidad de sus creadores para transformar una tradición y

llevarla hacia nuevos territorios.

La obra de Valles parte de este conocimiento heredado, pero al mismo tiempo responde a una búsqueda

individual. Su trabajo propone una manera contemporánea de entender la tradición: no como un legado estático, sino como un conocimiento vivo, capaz de evolucionar, experimentar y generar nuevos lenguajes.

El camino hacia Homo Faber

La llegada de la obra de Diego Valles a Venecia es resultado de un proceso de selección desarrollado en distintas etapas y en el que participaron diferentes plataformas y equipos curatoriales.

El proceso inició con una convocatoria dirigida a grupos artesanales vinculados con Ensamble Artesano,

de la cual se recibieron 13 propuestas. A éstas se sumó la revisión de piezas históricas desarrolladas dentro de Visión y Tradición, plataforma de colaboración de Design Week México que vincula a

diseñadores y maestros artesanos para crear nuevas piezas a partir del diálogo entre diseño contemporáneo y saberes tradicionales, conformando una selección curatorial que posteriormente fue presentada al equipo de Homo Faber.

En esta etapa, ARTLUX, de la mano de su directora Martha Granados Trespalacios, participó en la

identificación y selección de la pieza de Diego Valles que sería presentada a consideración de Homo Faber, además de realizar el trabajo de vinculación con Ensamble Artesano.

A partir de esta primera presentación, Homo Faber realizó una preselección de las obras que deseaba conocer con mayor profundidad. El proceso continuó con la revisión física de las piezas durante Feria Territorio y con visitas a talleres, que permitieron conocer directamente los materiales, las técnicas, los acabados, los procesos creativos y los contextos de producción.

Finalmente, el equipo de Homo Faber realizó la selección definitiva, eligiendo para formar parte de su

edición 2026 las obras de Diego Valles, ceramista de Mata Ortiz, Chihuahua, y Cecilio Sánchez, artesano originario del Estado de México.

El acompañamiento de ARTLUX a la propuesta de Diego Valles partió del conocimiento de su trayectoria y del contexto creativo de Mata Ortiz.

Desde una mirada curatorial, el objetivo fue poner en valor no solamente las cualidades formales y

técnicas de la pieza, sino aquello que existe detrás de ella: el territorio, los saberes, la historia y la capacidad de una tradición para seguir transformándose a través de sus creadores. Este trabajo responde a una de las líneas centrales de ARTLUX: identificar talento, generar vínculos y construir puentes que permitan que la creación mexicana dialogue con nuevos públicos y escenarios

nacionales e internacionales.

Ensamble Artesano, por su parte, desempeñó un papel fundamental como plataforma de articulación

durante el proceso. Una vez confirmada la selección, su equipo trabajó directamente con Diego Valles y

Cecilio Sánchez en la integración de fichas técnicas, información sobre procesos y técnicas artesanales,

datos de autoría y la documentación necesaria para su participación en Homo Faber.

Hacer posible el encuentro

La historia no termina con la selección de la obra. Para que Diego Valles pueda estar personalmente en

Venecia acompañando este momento de su trayectoria, ha sido fundamental sumar otra voluntad.

Gracias a la generosidad y compromiso de PIMSA, el ceramista podrá viajar a Italia y estar presente durante Homo Faber 2026.

Su apoyo hace posible algo que va más allá del traslado de un creador: permite que Diego acompañe personalmente su obra, participe del encuentro y establezca nuevos diálogos con creadores, especialistas

y públicos de otros países.

La colaboración entre creadores, iniciativa privada y plataformas culturales demuestra cómo la suma de

esfuerzos puede abrir oportunidades concretas para que el talento mexicano alcance nuevos escenarios.

De Mata Ortiz al mundo

La selección de Diego Valles coloca a Mata Ortiz y Chihuahua dentro de una conversación internacional sobre excelencia artesanal, creatividad y cultura material, reconociendo a los artesanos no únicamente como portadores de una tradición, sino como autores y creadores contemporáneos.

De Mata Ortiz a Venecia, el recorrido de esta obra habla también de algo más profundo: de la capacidad del conocimiento local para trascender fronteras sin perder su origen.

Una pieza nacida del barro y de una tradición profundamente arraigada en el territorio llega así a Venecia

para demostrar que una tradición permanece viva precisamente cuando es capaz de transformarse, evolucionar y dialogar con el mundo.