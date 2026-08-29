Jáuregui es un hombre que le ha dado mucho al PAN; vamos a lograr la unidad: Alfredo Chávez

Ante la carrera interna por la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, insistió en que la unidad panista estará por encima de intereses personales, además de resaltar que Jáuregui Moreno es un hombre que le ha dado mucho a Acción Nacional y que la unidad prevalecerá.

“Yo reconozco en César (Jáuregui) alguien que le ha dado mucho al PAN, que necesita Acción Nacional, que César por supuesto hoy en su aspiración, pero que también lo necesita en muchas batallas, en muchas trincheras. Hemos sido compañeros de Jáuregui durante muchos años y por más que nos quieran ver desunidos no lo van a lograr. Yo respeto mucho al licenciado Jáuregui y yo creo que tiene su aspiración válida y bueno, él que ha sido bastante moderado, inteligente en sus declaraciones y ha dejado claro que primero está el partido y luego están las aspiraciones, que creo que eso es lo esencial”, dijo Chávez Madrid.

El coordinador legislativo agregó que el “ya definirá el partido los tiempos, las reglas. Hoy tenemos que estar hablando de lo que viene para Chihuahua, que se llama Marco Bonilla, y no podemos estar hablando de procesos que aún no han iniciado, que van a iniciar, que vamos a tomar consensos. Yo le voy a apostar a la unidad del partido y hay mucha gente que está apostándose a la unidad del partido en torno a pláticas, en torno a reuniones entre los aspirantes, ahí vamos. Yo creo que ahí vamos y a mí me da gusto que el exfiscal y amigos de Jáuregui tengan esta postura sensata, manteniendo su aspiración, pero a sabiendas que el partido, que nosotros le debemos más al partido que el partido de nosotros”.

“Yo creo que la carrera de César se le puede definir como un hombre de congruencia y un hombre de partido”, resaltó Alfredo Chávez.