Proponen impulsar la cultura digital desde las escuelas

Especialistas consideraron que el Gobierno federal debería fomentar una cultura digital entre niñas y niños y no sólo prohibir el uso de celulares en escuelas.

La doctora en Pedagogía, Irma Villalpando, consideró que el problema radica en la falta de pedagogías para la formación de una cultura digital de niñas, niños y adolescentes, además de la preparación docente.

“No hay una relación directa entre usar celular y aprender menos o más. No la hay. No hay ninguna literatura que sostenga una causalidad: quien está más en pantallas aprende menos o al revés, quien está menos en pantallas aprende más”, precisó.

Sandra Montes de Oca, directora del Departamento de Psicología de la Ibero, consideró que quitar el celular reduce la distracción, pero no crea una concentración automática y propuso excepciones explícitas cuando haya una necesidad pedagógica.

Información de Agencia Reforma