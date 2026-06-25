Unión Ganadera Regional de Chihuahua eleva oración por la lluvia y por productores del campo

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua celebró este día una misa presidida por el padre Juan José Porras, con el propósito de elevar una oración por el don de la lluvia y pedir que las precipitaciones permitan mejorar las condiciones del campo chihuahuense, beneficiando a los productores que enfrentan una prolongada etapa de sequía.

Durante la celebración eucarística, los asistentes también oraron para que el sector ganadero y agropecuario logre superar las dificultades que actualmente enfrenta, al tiempo que reiteraron su esperanza de que las condiciones climáticas favorezcan la recuperación de la actividad en el estado.

Asimismo, la ceremonia fue dedicada al eterno descanso de Gerardo López Palacios, Hortensia Lozano Lazo, Miguel Ángel Chávez, Fernando Fierro Villareal, Lina Alejandra Rodríguez, Rodolfo de la O Aguirre, Silvia Tapia Sáenz, Guillermina García Loya de Aguirre, Lupita González de Pérez, Heriberto Deandar García, Octavio Félix Estavillo y David Varela Luján, quienes fueron recordados con respeto y afecto por la comunidad ganadera.