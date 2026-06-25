Angelina Jolie revela que, desde de su divorcio de Brad Pitt, no ha salido con nadie: ‘Tengo que volver a vivir’

Angelina Jolie aseguró que no ha mantenido relaciones sentimentales desde su divorcio y explicó que durante estos años sus hijos han ocupado el centro de su vida.

Han pasado casi diez años desde que Angelina Jolie puso fin a su matrimonio con Brad Pitt y durante todo este tiempo el amor de pareja no ha ocupado un lugar importante en su vida. La actriz reveló que no ha tenido ninguna relación sentimental desde entonces, pues ha dedicado esta etapa a sus hijos, su familia y a reencontrarse consigo misma.

Angelina Jolie revela que lleva una década soltera tras el fin de su matrimonio con Brad Pitt

En una reciente entrevista concedida a Yahoo con motivo del estreno de Couture, su nueva película dirigida por Alice Winocour, la ganadora del Oscar explicó que, tras su divorcio de Brad Pitt, su atención ha estado centrada en sus hijos y en reconstruir distintos aspectos de su vida personal.

“Para ser sincera, no salgo con nadie desde que me divorcié hace diez años. Acabo convenciéndome de que esa parte de mí ya no es lo más importante en mi vida, si me centro en mis hijos y en mi familia”, declaró.

Angelina Jolie (Getty Images)

Desde su separación en septiembre de 2016, Angelina Jolie ha priorizado la crianza de sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne, una experiencia que, asegura, ha redefinido la manera en que se percibe a sí misma.

Sin embargo, sus hijas también le han ayudado a recuperar espacios personales que durante años quedaron olvidados por sus responsabilidades familiares.

“Me hablan como mujeres jóvenes y veo lo que deseo para ellas. Veo lo que no quiero que pierdan y aquello a lo que quiero que se aferren. Y esto, de alguna manera, me está recordando lo que yo misma podría haber perdido”, comentó.

Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitt. (Shutterstock)

La actriz considera que esa relación le ha permitido reencontrarse con aspectos de su personalidad que habían quedado en pausa.

“Creo que, en cierto sentido, me están devolviendo a mi antiguo yo. Creo que hoy en día quieren que no sea solo ‘mamá’. Hay un espacio diferente para que pueda volver a ser esa mujer, y no solo una madre”, aseguró.

El personaje que la hizo reflexionar sobre el amor

En Couture, Angelina Jolie interpreta a Maxine Walker, una ejecutiva estadounidense que recibe un diagnóstico de cáncer de mama mientras trabaja en París. La historia la llevó a reflexionar sobre temas que van más allá de la enfermedad, como la feminidad, la sexualidad y las relaciones personales.

Angelina Jolie (Getty Images)

La actriz considera que muchas producciones centradas en el cáncer femenino dejan de lado otras dimensiones importantes de la vida de las mujeres: “A menudo vemos proyectos que hablan del cáncer en las mujeres, pero rara vez se celebra su sexualidad tras el diagnóstico”.

Para ella, el verdadero mensaje consiste en no permitir que una circunstancia determine por completo la identidad de una persona: “Esto significaba seguir viviendo en todos los aspectos, vivir hasta el último aliento. Y no empezar a vivir únicamente como una paciente”.

La experiencia de interpretar a Maxine también la llevó a replantearse la etapa que atraviesa actualmente y el deseo de recuperar partes de sí misma que habían permanecido en segundo plano durante años.

Angelina Jolie (Getty Images)

“La vida me ha destrozado un poco. Tengo que volver a vivir. Volver a ser libre”, expresó.

Aunque durante mucho tiempo consideró que el amor y la vida en pareja ya no eran una prioridad, hoy reconoce que es posible encontrar un equilibrio entre la familia, la maternidad y el crecimiento personal: “No me parece que tenga 51 años ni que esté empezando a pensar en el envejecimiento. Estoy pensando que tengo que volver a vivir. Volver a ser libre”, dejando claro que en esta nueva etapa quiere volver a darse espacio a sí misma y reencontrarse con facetas personales que había dejado en segundo plano.