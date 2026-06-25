Raúl Jiménez denunció agresión a un familiar en el Estadio Banorte tras México vs Chequia; pidió sanciones contra los responsables.

El delantero de la Selección Mexicana, Raúl Jiménez, denunció vía Instagram la agresión sufrida por un familiar durante el triunfo de México contra Chequia en el Estadio Banorte.

En un video compartido por su esposa, Daniela Basso, se exhibió cómo aficionados lanzaron vasos de cerveza desde la zona alta, provocando una lesión.

Jiménez pidió que se identifique a los responsables y lamentó que la celebración por la victoria de México se viera empañada por la violencia.DeportesEl video que compartió Mercedes Roa sobre un accidente en el Estadio Banorte

Raúl Jiménez denuncia agresión contra un familiar en el Estadio Banorte (Captura de pantallas)

En tanto, la influencer Mercedes Roa también difundió imágenes del incidente, cuestionando la falta de seguridad en el Estadio Banorte.

Denuncia Raúl Jiménez que familiar fue agredido en el Estadio Banorte

Unas personas ubicadas en la zona alta del Estadio Banorte, arrojaron un vaso de cerveza golpeando a un familiar de los jugadores de la Selección Mexicana.

La agresión fue señalada por Daniela Basso y Raúl Jiménez. En redes sociales, la esposa del delantero del Wolverhampton aclaró que ella y sus acompañantes están bien.

No obstante, el familiar que resultó lesionado fue presuntamente del jugador de México, Luis Chávez.

De acuerdo con los testimonios, los vasos de cerveza son un peligro al estar fabricados de plástico duro, ya que son conmemorativos.

Por el momento, las autoridades no han dado alguna postura sobre el incidente ocurrido en el Estadio Banorte.

Raúl Jiménez denuncia agresión contra un familiar en el Estadio Banorte (Captura de pantallas)

Mercedes Roa comparte video de la agresión en el Estadio Banorte

La influencer Mercedes Roa también compartió video de la agresión a familia de Luis Chávez en el Estadio Banorte el 24 de junio.

Mercedes Roa cuestionó “¿por qué todo lo divertido lo tienen que convertir en peligroso?”, cuestionando a los aficionados que al festejar aventaron vasos hacia la zona baja del estadio.

En las imágenes compartidas por la creadora de contenido se ve cómo terminó el familiar descalabrado.