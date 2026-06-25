Ofrece Chihuahua certidumbre a inversionistas: Maru Campos

La gobernadora Maru Campos afirmó que en el estado de Chihuahua hay certidumbre para los inversionistas, donde los valores con los que se gobierna una región, importan para impulsar el crecimiento.

Lo anterior, en el marco del anuncio hecho por la empresa Inventec, en el que dio a conocer la expansión de sus operaciones en Ciudad Juárez, mediante una inversión de 450 millones de dólares y la creación de más de 6 mil nuevos empleos.

“Estamos aquí para celebrar una decisión de confianza, porque una empresa global como Inventec decide ampliar sus operaciones y apostar por esta frontera envía un mensaje muy claro: Aquí existen las condiciones para construir el futuro”, añadió la mandataria.

El proyecto contempla la adquisición de un edificio de 36 mil metros cuadrados en un parque industrial y la construcción de 43 mil metros cuadrados adicionales dentro de su campus Megasite.

Además de la compra de un terreno de 30 hectáreas para futuras expansiones y la instalación de 45 nuevas líneas de producción, lo que fortalecerá su capacidad operativa.

Agradeció a la firma taiwanesa por la confianza depositada en Chihuahua y destacó el trabajo conjunto que ha construido con el Gobierno del Estado.

Subrayó que precisamente la confianza es un factor fundamental para la llegada y permanencia de inversiones, la cual se construye mediante el respeto al Estado de derecho, la estabilidad laboral, la certeza jurídica, instituciones sólidas y gobiernos comprometidos con la transparencia.

La titular del Ejecutivo resaltó que los resultados obtenidos por Chihuahua son producto del trabajo entre el sector productivo, las instituciones educativas, y las y los juarenses.

Destacó que la entidad se mantiene como líder nacional en la industria electrónica desde hace más de 15 años consecutivos, y que ha ocupado los primeros lugares en exportaciones hacia Estados Unidos, lo que la consolida como uno de los motores económicos más importantes del país.

Por su parte, el vicepresidente global de Manufactura de Inventec, Arch Chen, señaló que la empresa se ha consolidado como una de sus principales plataformas de manufactura en México, sustentada en talento técnico y especializado.

Inventec Corporation es un fabricante global de servidores de alto rendimiento para inteligencia artificial y un actor clave en las cadenas de suministro de semiconductores a nivel internacional.

Al evento asistieron además Roger Liao, director de Operaciones para Norteamérica; Arch Chen, vicepresidente global de Manufactura de Inventec; Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y Fernando Alba, subsecretario de Industria, Minería y Energía.