Pide DSPM no publicar en redes sociales los planes de vacaciones

Con el propósito de prevenir robos a casa habitación durante el periodo vacacional, el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) Julio Salas, exhortó a la ciudadanía a evitar compartir en redes sociales información sobre sus viajes mientras se encuentran fuera de casa.

El jefe de la corporación explicó que publicar el destino, la fecha de salida o el tiempo que permanecerá desocupada una vivienda puede convertirse en una oportunidad para la delincuencia, al hacer evidente que el inmueble se encuentra sin habitantes.

“Todos los años hacemos el mismo llamado: no publiquen en redes sociales a dónde van ni a qué hora salen. Con esa información prácticamente están avisando que la casa estará sola”, expresó.

El comisario señaló que la Policía Municipal ya puso en marcha los operativos preventivos con motivo del periodo vacacional, los cuales incluyen vigilancia en escuelas y recorridos en colonias para inhibir robos a casa habitación.

Añadió que la recomendación es esperar a regresar del viaje para compartir fotografías y experiencias en redes sociales.

“Cuando regresen de vacaciones publiquen todo lo que quieran, pero mientras tanto no es oportuno informar que la vivienda permanecerá sola”, reiteró.

Finalmente, aseguró que la corporación cuenta con la capacidad operativa para atender los reportes ciudadanos y reforzar la vigilancia durante esta temporada, al tiempo que pidió a la población colaborar con medidas de autocuidado para proteger su patrimonio.